E' scaduto il termine ultimo, stabilito dal comune di Ponza per poter presentare la domanda da parte di chi volesse gestire in proprio il trasporto degli alunni della scuola materna ed elementare.

Gli aspiranti, oltre a dover documentare il possesso del titolo necessario per la guida dello scuolabus, dovranno impegnarsi a garantire il servizio per cinque giorni a settimana fino a giugno secondo gli orari stabiliti dalla dirigenza dell'istituto Pisacane.

Tale provvedimento, il cui iter burocratico è stato affidato dal comune alla Eva La Torraca, responsabile amministrativa del comune, si è reso necessario in quanto, non disponendo l'ente pubblico locale di una figura professionale in possesso della patente di guida necessaria per il trasporto scolastico ed essendo venuto a scadere il contratto per lo scorso anno scolastico, che prevedeva l'affidamento del servizio tramite gara con ditte operanti nel settore, si è ritenuto urgente e necessario far ricorso all'attivazione del servizio attraverso questa forma di selezione.