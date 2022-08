Contro il ‘Caro bollette' la Regione Lazio ha deciso che gli inquilini degli appartamenti di proprietà dell'Ater non pagheranno gli aumenti delle utenze domestiche di luce e gas.

La Regione, infatti, si farà carico degli eventuali incrementi fino al prossimo dicembre, prendendo a riferimento le bollette dell'anno precedente e calcolando la differenza dovuta alla crisi energetica. In questo modo i cittadini che vivono nelle oltre 40mila case della Capitale e di tutto il Lazio avranno un aiuto concreto e immediato per affrontare l'attuale emergenza economica. Il provvedimento si è reso necessario dopo una stima dell'aumento dei costi, tariffe insostenibili per le famiglie che abitano nelle strutture dell'Ater, e inciderà sulla vita delle persone offrendo un supporto a chi già si trova in difficoltà.

Le somme necessarie coprire le spese previste saranno inserite nel bilancio regionale in approvazione entro la fine dell'anno.