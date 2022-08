Un centinaio di isolani e turisti si stanno radunando, proprio in questi istanti, intorno al nido di tartarughe Caretta Caretta, in occasione della schiusa delle uova che sta avvenendo ora.

Sul posto i volontari di TartaLazio, intervenuti per garantire la regolare schiusa delle uova e per accompagnare le piccole tartarughe in mare una volta nate.

Tra i tanti presenti, anche l'assessore regionale all'Ambiente, Roberta Lombardi.