Un'altra vip a Rocca Massima per il volo dell'angelo. Oggi pomeriggio presso il belvedere del borgo lepino si è presentata la bassista di uno dei gruppi più in voga del momento, i Maneskin, reduce dagli Mtv Music awards. L'attrazione per i cuori coraggiosi continua quindi ad attirare personaggi dello spettacolo e non solo.

Dopo il volo di Angelina Jolie con la figlia, dopo esponenti politici e attori, ecco anche Victoria De Angelis che si è lanciata in solitaria per provare una delle emozioni più forti che si possono immaginare. Un selfie con una delle operatrici durante le operazioni pre-lancio, con la pesatura, l'imbracatura, e poi via nel vuoto appesa al cavo di acciaio.