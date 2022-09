In arrivo 240 milioni di euro per il nuovo ospedale di Latina. L'annuncio è arrivato in queste ore dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il primo a esprimere soddisfazione per questo annuncio è il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte.

«Con la prossima delibera di giunta, la regione Lazio stanzierà 415 milioni di euro per gli ospedali del Lazio. Di questi, ben 240 milioni andranno a completare i fondi previsti per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina. Nella nostra regione è in atto il più grande investimento sull' edilizia sanitaria dell'intero Paese, mettendo insieme i fondi del Pnrr con quelli della legge 67/88. Per la seconda città del Lazio si tratta di un traguardo importantissimo, possibile grazie al coordinamento con il territorio. Latina merita un grande intervento sia per il bacino d'utenza, sia per la presenza dell'università e di un comparto chimico e della salute tra i più importanti d'Italia. Premiata la lungimiranza di aver individuato già un'area idonea per il nuovo ospedale, su un terreno regionale a nord della città. Un punto a vantaggio del progetto e della collettività». Lo dichiara il consigliere regionale del PD Enrico Forte