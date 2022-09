I cattivi odori provenienti dalla zona industriale esasperano i cittadini di Aprilia, che hanno avviato una raccolta firme per portare alla ribalta il problema e chiedere una soluzione alle istituzioni. Nel corso di questa estate i miasmi nel quartiere Borgata Agip sono stati molto più persistenti e continui rispetto agli anni passati, arrivando addirittura in diversi punti della zona Toscanini (viale Europa, via Cagliari e via Toscanini) e del quartiere Montarelli. Il problema si è dunque esteso in città, coinvolgendo migliaia di residenti, e a nulla sembrano valere le rassicurazioni arrivate nei giorni scorsi dell'amministrazione comunale. Anche perché se da un lato l'assessore all'Ambiente Michela Biolcati Rinaldi ha rimarcato i sopralluoghi già eseguiti dagli agenti della polizia locale e la volontà di segnalare al più presto tutto all'Arpa Lazio, dall'altra il sindaco Antonio Terra ha affermato che: «l'amministrazione comunale sul tema ha le mani legati» e che non sono state trovate evidenze sulle quali intervenire. Parole che non possono certamente far stare tranquilli i tanti cittadini esasperati dagli olezzi, che per questo motivo hanno avviato una petizione on line su change.org che in poco tempo ha raccolto 170 adesioni. «Ormai si ripete da tempo - spiega il promotore della raccolta firme - che durante il giorno o la notte Aprilia venga invasa da miasmi nauseabondi che provengono dalla zona industriale, tanto da costringerci i a chiudere le finestre per evitare che l'irritazione alle vie aeree e agli occhi possa degenerare». Tra i commenti ci sono inoltre alcuni residenti che sottolineano come i cattivi odori danneggino in maniera pesante la vita delle famiglie. «Subisco questa puzza tutte le ore del giorno»: spiega una donna, mentre c'è chi aggiunge che: «l'aria è irrespirabile» e che sottolinea: «Non ne possiamo del degrado e dell'abbandono di questa città».

Frasi chiare che suonano come un grido d'allarme, una richiesta di aiuto verso le istituzioni affinché si trovi una soluzione per ridurre o eliminare i miasmi dalla zona industriale Caffarelli, permettendo in questo modo ai residenti di non convivere con problemi e disagi.