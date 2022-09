Giorgio Libralato è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione della Cisterna Ambiente, l'azienda speciale del Comune che si occupa della gestione dei rifiuti sul territorio comunale. La nomina è stata ufficializzata questo pomeriggio in una conferenza stampa dal sindaco di Cisterna Valentina Mantini e dell'assessore Marco Capuzzo che hanno inoltre presentato gli altri due nuovi membri del Cda: si tratta di Ornella Pistolesi, ex consigliera comunale di Aprilia ed ex presidente dell'osservatorio comunale dei rifiuti di Aprilia, e Stefania Ramiccia, che in passato è stata presidente della consulta delle donne di Cisterna.

"Ringrazio i componenti uscenti del Cda. Abbiamo scelto Giorgio Libralato per la sua profonda conoscenza dell'intero ciclo dei rifiuti e degli enti locali, Ornella Pistolesi per la sua solida preparazione sul ciclo dei rifiuti e in particolare per il suo rapporto con il mondo della scuola e Stefania Ramiccia per la sua formazione negli studi giuridici e la forte spinta preparazionale. Abbiamo scelto persone competenti. E' chiaro - ha detto il sindaco Valentino Mantini - che dobbiamo migliorare, che dobbiamo individuare linee strategiche e un controllo analogo per rendere la città sempre più pulita, perché il decoro urbano passa anche attraverso questi servizi".