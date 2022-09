Dopo la pausa di agosto, ieri pomeriggio è tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Cisterna di Latina.

Il sindaco Mantini ha aperto la seduta chiedendo un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione nelle Marche e ha invitato a riflettere sulle conseguenze del mancato rispetto dell'ambiente. Quindi è ha dato una serie di comunicazioni di stretta attualità su Cisterna ad iniziare dalla condanna contro l'aggressione transfobica avvenuta lo scorso 30 agosto ai danni di un ragazzo transgender di 17 anni, insultato e colpito con un sasso in pieno volto. Ha ricordato come Cisterna e Bologna siano le uniche ad avere una delega sulla Differenza di Genere e Diritti LGBT, e annunciato che il Comune si costituirà parte civile affinché gli aggressori, minorenni, «abbiano la possibilità di assumersi le proprie responsabilità e diventare adulti migliori», quindi ha letto l'articolo 3 della Costituzione italiana. Ma ha anche ricordato esempi di sacrificio e impegno tra i giovani di Cisterna, come quello di Marco Ricci, che ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri e la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 nei Giochi del Mediterraneo a Pescara.

Sulla TARI ha ricordato lo stanziamento di 467mila euro di aiuti alle famiglie che versano in condizioni di disagio, applicando una riduzione della quota variabile della tariffa sui rifiuti del 40% per le famiglie con ISEE inferiore ad 8.265,00 euro e del 15% per le famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro.

Il termine per la presentazione delle domande è il 30 ottobre ed ha sottolineato come tra i requisiti richiesti ci sia l'assolvimento dei pagamenti degli anni precedenti. Gli uffici Tributi e Servizi Sociali stanno operando in sinergia per verificare il reale stato di bisogno di coloro che chiedono la riduzione perché «dobbiamo distinguere i furbi dai bisognosi».

Infine Mantini ha comunicato che l'Amministrazione comunale ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la Regione Lazio, la Provincia di Latina e contro il Commissario ad acta per i rifiuti, per il provvedimento che individua due siti per discarica a Cisterna per il completamento del ciclo dei rifiuti nella provincia di Latina. I motivi del ricorso sono un'errata valutazione dei siti, quello Scavilana in quanto non si tratta di una cava dismessa ma attiva e adiacente alla scuola Bellardini, l'area ex Good Year invece è già oggetto di progetti per la produzione di energie rinnovabili di cui abbiamo urgente bisogno, oltre ad essere irrispettoso nei confronti degli ex dipendenti e delle tante morti sul lavoro avvenute proprio a causa di quel sito: «Il nord della Provincia non può continuare ad essere penalizzato: è giusto che tutti gli attori in campo facciano la loro parte», ha concluso.

Sono seguiti gli interventi di Squicquaro sul mancato accordo con l'amministrazione circa il Palio dell'Anello poi svolto in forma privata, Cece sullo stato in cui versano alcune strade della periferia, Sambucci sull'assenza dell'amministrazione alla manifestazione equestre di Tolfa - Mantini ha risposto di aver comunicato alla sindaca che avrebbe fatto visita in altra data vista la concomitanza di altri eventi a cui aveva già dato adesione -, Merolla sul pericolo di un degrado sociale tra i giovani di Cisterna, Felicetti sui costi della rassegna Cisterna Estate e sull'esposto presentato per due eventi dell'assessore Pagnanelli che non sarebbero stati autorizzati, Di Cori sull'interruzione dei lavori della pista ciclopedonale sull'Appia Nord, Antenucci su un bando per il trasporto scolastico Covid a cui il Comune non avrebbe partecipato, Agostini sullo sgombero dei locali del Pomos e relativo pagamento delle utenze, Leoni sullo stato in cui versa la sicurezza negli edifici scolastici, Contarino che ha relazionato brevemente sul buon riscontro ottenuto dalla rassegna Cisterna Estate ringraziando gli sponsor e coloro che l'hanno sostenuta.

Quindi si è passati all'esame dei punti all'ordine del giorno.

Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, la consigliera Maria René Carturan, con la lettura di una nota, ha dichiarato la sua uscita dal gruppo civico Conosco Cisterna e l'istituzione del nuovo gruppo Coraggio Italia di cui è capogruppo. Sono seguiti vari commenti da parte dell'opposizione e l'augurio di buon lavoro da Paliani, capogruppo di Conosco Cisterna, mentre il sindaco si è detto certo che vorrà comunque rispettare gli impegni assunti nella sottoscrizione del programma di maggioranza.

Conseguentemente c'è stata la presa d'atto della modifica della composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Conferenza dei Capigruppo.

Su richiesta della Consulta delle donne, e con voto unanime del Consiglio, è stata approvata la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Fabio Ricci, per il contributo al progresso della cultura della prevenzione e cura del tumore al seno. Il conferimento formale avverrà nel corso di un'apposita cerimonia.

L'assessore Innamorato ha illustrato una serie di ratifiche di deliberazioni di giunta con variazione al

bilancio di previsione finanziario 2022/2024 riguardanti la prima € 20.682,17 di cui 8.732,17 per contributi dal Ministero della Cultura in favore della Biblioteca Adriana Marsella per l'acquisto di libri, e 11.950,00 di trasferimenti regionali per la manifestazione Cisterna Film Festival; la seconda € 107.000,00 per la consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il 25 settembre 2022; la terza € 280.932,00 del PNRR per la transizione digitale, l'attivazione di nuovi servizi al cittadino e portale web su enti certificati.

L'assessore Santilli ha illustrato l'aggiornamento del regolamento sui criteri di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o in cambio di destinazione d'uso con l'intento di incentivare l'attività delle aziende esistenti e snellire le varianti urbanistiche.

L'introduzione di nuove competenze amministrative nel settore agricolo, e di un ampliamento delle autorizzazioni contenute nella SCIA, ha portato ad un aggiornamento dei diritti di segreteria e di istruttoria ai procedimenti del Servizio SUEAP e del Servizio Urbanistica equiparabile a quello dei comuni limitrofi.

L'assessore Cerro, invece, ha relazionato sulle motivazioni e scopi dell'Osservatorio per la tutela, la valorizzazione della coltivazione, della produzione e della commercializzazione del Kiwi e delle eccellenze agricole del territorio di Cisterna di Latina, e sul regolamento costitutivo. L'Osservatorio vuole dotare il territorio e le aziende di uno strumento permanente di coordinamento delle iniziative a tutela e per la valorizzazione delle produzioni locali e in grado di dialogare in maniera fattiva con le istituzioni locali, regionali e nazionali, avvalersi della collaborazione di tecnici, studiosi, istituti di ricerca e università.

La composizione dell'Osservatorio è aperta alla partecipazione di altri soggetti, pubblici e/o privati che chiederanno di farne parte, purché funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ha concluso l'assise la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione su un immobile privato.