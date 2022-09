Con un post su Facebook il sindaco Damiano Coletta annuncia l'ok della Commissione di Vigilanza per la riapertura del Teatro D'Annunzio dopo la chiusura decisa dall'allora commissario Barbato nell'ottobre del 2015 (poi riaperto e chiuso a singhiozzo sotto la gestione Coletta. Fu richiuso improrogabilmente a novembre 2018 con assessore Di Francia, a stagione teatrale già iniziata).

Questo il post del primo cittadino che ha poi festeggiato in un bar del centro con la compagine di LBC la buona notizia: "Dopo anni di progettazioni e lavori, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) ha concesso il nulla osta di agibilità. Un grazie agli assessori che si sono prodigati, al Servizio Decoro che si è impegnato fino a raggiungere un risultato complesso e difficile, e alla Commissione di Vigilanza gestita dal Servizio Attività Produttive per aver svolto il loro lavoro con attenzione. Uno dei beni comuni per eccellenza della città, il Teatro, torna ad essere un bene di tutti, in assoluta sicurezza".