In piazza per Fridays for Future. Gli studenti delle scuole superiori di Latina hanno manifestato questa mattina per le strade del centro cittadino per sensibilizzare sul tema clima. E' una manifestazione globale, con scioperi e proteste organizzate in tutto il mondo e in 70 città italiane. I ragazzi pontini hanno sfilato partendo da Piazza del Popolo per Corso della Repubblica e viale XXI aprile. Il tutto a due giorni dalle elezioni politiche italiane. Fridays For Future, a tal proposito, ha lavorato durante la campagna elettorale per portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per risolvere la crisi climatica ed energetica.