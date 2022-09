Una grande novità dedicata ai più piccoli e agli adulti. Inaugura mercoledì 28 settembre a partire dalle 15.30 il nuovissimo Parco Plasmon di Latina (Piazza Paolo VI). Un luogo dove i bambini possono divertirsi e i genitori tornare bambini!

In occasione dell'anniversario dei 120 anni dalla sua nascita e per rinnovare ancora di più il suo impegno verso il territorio, Plasmon dona alla città di Latina, storica casa dei suoi prodotti, il suo primo parco giochi aperto a tutti. Il parco, realizzato in collaborazione con il Comune di Latina, è uno spazio nuovo dove grandi e piccini potranno giocare e imparare divertendosi per crescere insieme il futuro dell'Italia. Con questa iniziativa Plasmon radica ulteriormente il suo impegno di vicinanza alle famiglie e alle comunità locali.

Le porte del parco si apriranno il 28 Settembre alle 15.30 con una grande festa!

Tantissime le attività previste in occasione della giornata inaugurale del parco: giochi, attività ludiche e d'intrattenimento dedicate ai più piccoli, e un'immancabile merenda Plasmon da gustare tutti insieme in un fantastico pic-nic. Infine, una divertentissima baby-dance condotta dalla nuova mascotte Plasmon Trotto il Tigrotto: il piccolo esploratore protagonista dei nuovi prodotti Plasmon, che porta i più piccoli alla scoperta di nuovi gusti e consistenze, ma anche di tante avventure!

Anche i grandi potranno tornare bambini, con la possibilità di riscoprire i giochi dell'infanzia: chi non ha passato interi pomeriggi giocando a Tris, o a Campana? Sarà ancora più bello condividere questi ricordi con i propri piccoli!

"Dal 1902 Plasmon è accanto alle famiglie per offrire ai più piccoli tutto il meglio dell'Italia e nutrirli con prodotti adatti alla loro alimentazione, da materie prime italiane. In occasione dei nostri 120 anni non potevamo che ringraziare la città, sede storica del nostro stabilimento rinnovando ancora di più il nostro impegno verso la comunità locale di Latina donando uno spazio inclusivo aperto ai bambini. Un'area curata e stimolante dove potersi divertire tutti insieme"- ricorda Sheila Bagattini, Marketing Manager di Plasmon.