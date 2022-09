Nel corso della giornata di oggi, 24 settembre 2022, l'Agenzia Regionale della Protezione Civile ha diramato un Avviso di allertamento per condizioni meteorologiche avverse, in quanto dalla serata di oggi, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Per questo motivo, al fine di poter fornire supporto alla cittadinanza in caso di eventuali criticità, il Sindaco di Ardea Maurizio Cremonini, in accordo con il Comandante della Polizia Locale Antonello Macchi, ha stabilito l'attivazione della Centrale Operativa, alla quale le persone potranno rivolgersi contattando telefonicamente il Comando della Polizia Locale attraverso il Centralino Unico Comunale (06/913800).

«In questi ultimi giorni, consci di un prossimo peggioramento delle condizioni meteo - spiega il Sindaco Cremonini -, abbiamo predisposto un monitoraggio del territorio, disponendo la pulizia di tombini e caditoie ove necessaria. Inoltre, abbiamo attenzionato il Consorzio di Bonifica per la pulizia dei canali e per verificare l'abbassamento del livello dell'acqua utile ad aumentare la capienza dei corsi d'acqua. Restiamo comunque a disposizione dei cittadini e, se necessario, adotteremo ulteriori provvedimenti. Invitiamo comunque tutti alla massima prudenza e, in caso di emergenza, a limitare gli spostamenti non strettamente necessari, cercando di evitare il transito nelle zone maggiormente soggette a possibili allagamenti».