La scena è la stessa di sempre, con le strade che restano allagate per giorni perché nessuno si è preoccupato di pulire le caditoie ostruite. Succede anche davanti alle scuole, come la primaria di via Bachelet dove ieri i bambini faticavano a raggiungere l'ingresso dell'istituto, finché uno degli agenti della Polizia Locale di servizio per la gestione del traffico all'inizio dell'orario scolastico ha avuto l'idea di utilizzare il manganello di servizio per liberare due caditoie bloccate. Fatto sta che in pochi minuti le bocche di scolo a bordo strada hanno ripreso a funzionare e l'acqua è sparita, sotto gli sguardi di apprezzamento dei genitori, uno dei quali ha scattato la foto che pubblichiamo. Un piccolo gesto che testimonia quanto sia semplice assicurare la cura ordinaria della città e al tempo stesso mette in luce le pecche di un Comune ancora paralizzato nella gestione dell'ordinanza amministrazione.