Il sistema di bonifica del Consorzio Lazio Sud Ovest ha mobilitato uomini e mezzi per intervenire con tempestività sui fronti critici, liberare i canali e torrenti da arbusti e alberi abbattuti dalla furia del vento e dal materiale di vario genere che stava causando malfunzionamenti agli impianti di Caposelce, Cannete, Matera, Pantandi d'Inferno, Pantani da basso e Calambra.

