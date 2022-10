Sono attualmente in corso i lavori avviati da Acqualatina per una perdita idrica in via Bixio, a Latina. I lavori, però, sarebbero stati la causa di un'altra perdita idrica, che si sta registrando ora all'incrocio tra viale XXI Aprile e Corso della Repubblica.

Parte dell'incrocio è completamente allagata, così come accade nelle giornate di pioggia abbondante: è praticamente impossibile per i pedoni attraversare la strada.