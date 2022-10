La struttura esterna sarà a disposizione degli studenti nelle attività didattiche ed extracurriculari. Sarà inoltre a servizio del Gruppo Sportivo Scolastico, che si è contraddistinto negli anni e conta oltre 80 alunni iscritti che quest'anno, ha l'ambizione di partecipare e distinguersi ai Campionati Studenteschi, organizzati dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Sport e Salute SpA, con il Comitato Italiano Paralimpico, con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate

Alla presenza del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e del sindaco di Aprilia Antonio Terra sono stati inaugurati i nuovi impianti sportivi dell'istituto Rosselli. Tre campi in tutto: due polivalenti per basket e pallavolo e un campo di calcio a 5 realizzati attraverso il finanziamento di 400 mila euro del Miur ottenuto dalla Provincia di Latina.

