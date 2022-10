ri a 3.252 ogni 100mila abitanti. Sono questi i numeri, registrati nel corso del 2021, che portano la provincia di Latina ad ottenere il 37° posto nella classifica nazionale dell'Indice della Criminalità, redatto da Il Sole 24 Ore e che confluirà nell'indagine della Qualità della Vita 2022. In una delle rare volte in cui la provincia è nella metà alta della classifica, in questa occasione più si è in alto, più la situazione è peggiore: in sintesi, posizioni più elevate coincidono con un indice di criminalità più marcato.

La classifica generale

Latina, rispetto allo scorso anno, ha perso una posizione, passando dal 36° la 37° gradino di quest'anno. Paradossalmente, le denunce aumentano, passando dalle 17.267 del 2020 (2.994,3 ogni 100mila abitanti) alle oltre 18mila del 2021. La posizione finale della classifica è determinata da diversi indicatori, 18 per l'esattezza.

Omicidi e violenza

Posizione numero 71 per la voce "Omicidi volontari consumati" in provincia di Latina, dove si registra una denuncia nel corso del 2021. Più grave la situazione per quanto riguarda i "Tentati omicidi", voce per cui Latina ottiene la 22° posizione, con 13 denunce totali, ossia 2,3 ogni 100mila abitanti. Grave anche la situazione relativa alle "Violenze sessuali": le denunce nel 2021 sono state 57, pari a 10,1 ogni 100mila abitanti, numeri che portano la provincia alla posizione numero 30.

Furti e rapine

Tra i reati più denunciati ci sono i furti di autovetture: Latina si posiziona al 17° scalino della classifica nazionale, con un totale di 583 denunce nel 2021, pari a 103 ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda la voce "Furti" in generale, Latina è alla 40esima posizione, con 6.133 denunce (1.083 ogni 100mila abitanti). Seguono le voci "Furto con strappo (posizione 52, 37 denunce totali, 6,5 ogni 100mila abitanti), "Furti con destrezza" (posizione 40, 443 denunce, 78,3 ogni 100mila abitanti), "Furti in esercizi commerciai" (posizione 41, 475 denunce, 83,9 ogni 100mila abitanti) e furti in abitazione (posizione 54, con 1.044 denunce, 184,5 ogni 100mila abitanti). Le denunce per "Rapina" sono state invece 134, ossia 23,7 ogni 100mila abitanti, che fanno ottenere alla provincia la 44° posizione.

Estorsioni, usura e truffe

La voce "Estorsioni" porta Latina alla 53° posizione, per 92 denunce totali presentate nel 2021, pari a 16,3 ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda la voce "Usura" si registra una sola denuncia (ma bisogna ricordare che l'indagine prende in considerazione le denunce presentate, escludendo quindi i reati commessi e mai denunciati), che comunque porta Latina alla 48esima posizione, per il tasso di 0,2 denunce ogni 100mila abitanti. C'è poi la voce "Associazione per delinquere", dove Latina si posiziona al 40° scalino, con 4 denunce, pari a 0,7 ogni 100mila abitanti, mentre per "Associazione di tipo mafioso", nonostante una singola denuncia (vale anche qui il discorso fatto per l'usura), pari a 0,2 denunce ogni 100mila abitanti, Latina ottiene la 21° posizione. C'è poi la voce "Truffe e frodi informatiche", dove Latina ottiene la 67° posizione, con 2.570 denunce, pari a 454,2 ogni 100mila abitanti.

Incendi e stupefacenti

Le ultime due voci riguardano gli Incendi e gli Stupefacenti. Nel primo caso, Latina ottiene la posizione peggiore, la numero 11 per l'esattezza, con 173 denunce, pari a 30,6 ogni 100mila abitanti, mentre per la seconda ottiene la posizione 57, con 262 denunce, pari a 46,3 ogni 100mila abitanti.