Si è aperta con la donazione di un cane guida per non vedenti alla signora Simonetta la nuova edizione di "Pets - Storie di un amore incondizionato", l'evento organizzato dal centro commerciale Aprilia 2 che si terrà fino al 9 ottobre nella struttura. Un'iniziativa che dall'importante carattere sociale, che vede il coinvolgimento dei Comuni, delle forze dell'ordine, dei cittadini e delle associazioni "Un cane per amico", "Meravigliosa Vita da Cani", Akun Island e l'Enpa. Alla conferenza inaugurale sono intervenuti il direttore marketing di SCCI Lorenzo Zanchi, l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Aprilia Francesca Barbaliscia, l'assessore all'Ambiente Michela Biolcati Rinaldi, il commissario dell'Enpa Laura Moscetti, il responsabile del centro cinofilo "Un cane per Amico" Fiorenzo Fiorenza e la responsabile di Akuan Island Jennifer Di Giulio. «Ci fa piacere rinnovare questa sinergia e ringrazio tutti i presenti. Noi come società – spiega Lorenzo Bianchi - sono anni abbiamo preso la decisionedi sostenere iniziative di carattere sociale, culturale, educativo e sportivo. E questa è un fiore all'occhiello che ci rende orgogliosi di aiutare i Lions». E durante la mattinata si è tenuto l'emozionante passaggio del cane guida per non vedenti, formato grazie al contributo di Aprilia2, dalle mani dell'addestratore del servizio cani guida Lions Marco Redoglia, a quelle di Simonetta Pizzuti. Aprilia 2 da anni supporta il servizio di Limbiate che si occupa dell'addestramento dei cani guida, formati per assistere persone non vedenti in tutta Italia, uno dei maggiori centri a livello nazionale e internazionale. E una donazione simile verrà replicata nei quattro centri commerciali in Italia di Scci (Euroma 2, San Martino 2 e Adriatico 2). La manifestazione andrà avanti anche in questi giorni con gli stand allestiti a scopo informativo, dove il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche a cura delle associazioni coinvolte. Una mostra fotografica racconterà le tappe più significative del percorso di un cane guida: dalla nascita al completamento dell'addestramento, fino all'affidamento al suo nuovo padrone. Un'occasione speciale sarà quella di domani (sabato 8 ottobre) alle ore 16.30 quando sarà possibile incontrare nella galleria di Aprilia2 la squadra cinofila della Polizia di Stato di Nettuno. Si potranno conoscere da vicino i cani scelti in supporto alle attività investigative, che provengono da allevamenti nazionali ed europei e hanno un'età compresa tra i 12 e i 30 mesi e affiancano il lavoro degli agenti.