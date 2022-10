La campagna promozionale per la valorizzazione del Bellone e del Cesanese avviata da alcuni mesi da Confagricoltura Latina e Frosinone grazie ad un progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle due province sbarca alla Milano Wine Week.

Confagricoltura partecipa a livello nazionale all'evento che si sta svolgendo in questi giorni e che proseguirà fino a domenica 16 ottobre con eventi in esclusiva tra cui masterclass internazionali e walk-around tasting a Palazzo Bovara e a Palazzo Serbelloni. Proprio nell'ambito di questo programma le due associazioni agricole di Latina e Frosinone organizzeranno, il prossimo 15 ottobre dalle ore 17 in uno degli spazi dedicati al primo piano di Palazzo Serbelloni in Corso Venezia, un momento di incontro con una degustazione alle ore 21 a cui prenderanno parte alcune tra le più importanti aziende dei due territori.

Il walk-around tasting si svolgerà dalle ore 17 alle ore 21 ed alla manifestazione parteciperanno operatori del settore, selezionati dall'organizzazione della Milano Wine Week registrati su un link dedicato. Tra questi saranno presenti buyers e stampa internazionale, buyers HoReCa e retail, importatori, distributori, responsabili food & beverage, sommelier, stampa, media di settore e wine influencer, key opinion leader ed ospiti istituzionali.

Per le province di Latina e Frosinone saranno complessivamente presenti undici aziende: Azienda Agricola Il Quadrifoglio, Cincinnato, Pietrapinta, Casale della Iora, Casale del Giglio, Cantina Villa Giana, Donne del Vico, Azienda Agricola Marletta Teresa, Società Agricola Colacicchi mentre la parte della degustazione sarà offerta dall'Azienda Agricola La Livrea e dalla Fattoria di Casacotta.

"Il progetto di valorizzazione del Bellone e del Cesanese e dunque di due tra le eccellenze più importanti e rappresentative delle province di Frosinone e Latina arriva a Milano dopo il successo al Vinitaly di Verona. Un risultato straordinario reso possibile dalla collaborazione con la Camera di Commercio di Latina e Frosinone e il dialogo tra le due organizzazioni agricole delle nostre province", così i presidenti di Confagricoltura Latina e Frosinone Luigi Niccolini e Vincenzo Del Greco Spezza. "Il programma realizzato per il Bellone e il Cesanese, con la comunicazione in occasione di eventi come il Vinitaly e, stavolta, per la Milano Wine Week – hanno aggiunto i presidenti di Confagricoltura Latina e Frosinone -, prosegue spedito anche con contenuti speciali e la realizzazione di un video promozionale che renderemo presto disponibile sulle piattaforme delle due associazioni. In questo modo valorizziamo il territorio e lo facciamo con un elemento essenziale: la collaborazione tra le nostre province che condividono, praticamente da sempre per storia e tradizioni, un fortissimo legame con il mondo agricolo e che sono vanto del comparto agroalimentare italiano con prodotti di eccellenza che siamo certi sono all'altezza dei mercati più prestigiosi e di importanti eventi come quello che si sta tenendo in questi giorni a Milano".