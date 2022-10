Era già accaduto a maggio allorché, i militari dell'Arma dei Carabinieri, dopo accurate verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa del Decreto legge n.4/2019 convertito in Legge n.26/2019 in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, dopo l'esame incrociato dei dati documentali e delle informazioni acquisite attraverso gli uffici del Comune di Sezze, Carabinieri e Ispettori Inps avevano appurato come sei persone, quattro donne e due uomini, tutti di nazionalità straniera, tra i 28 ed i 52 anni di età, di nazionalità marocchina, nigeriana e romena, avevano fornito false dichiarazioni per ottenere in modo fraudolento, il sussidio previsto dal reddito di cittadinanza. Non solo, la falsa attestazione dava loro accesso a tutta una serie di benefici, ovvero quei servizi a domanda individuale che molti cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza riescono ad ottenere in virtù del reddito dichiarato con l'ISEE.

Sabato mattina, la notizia che altre undici persone, in questo caso otto donne e tre uomini, di nazionalità straniera, sempre attraverso false dichiarazioni sono riuscite ad ottenere, taluni di loro il reddito di cittadinanza altri la pensione di anzianità. In questo caso l'età dei denunciati di sabato, oscillava tra i 23 ed i 70 anni. Tutti avevano dichiarato di risiedere in Italia da più di 10 anni. Una autocertificazione che se non supportata dalle adeguate verifiche, genera, anche grazie all'uso di alcune forme di connivenza, l'elargizione del bonus sociale. Non sarebbe in realtà solo questo ad impensierire i Comuni che spesso si trovano, tardivamente, a fronteggiare spese di sostentamento di interi nuclei familiari, cui in virtù della palese distorsione della norma, vengono garantiti altri benefici. Quali: il rimborso totale o parziale del canone di fitto delle abitazioni, l'esenzione per fasce di reddito delle utenze idriche e un forte abbattimento delle tariffe dei servizi locali, come ad esempio le mense scolastiche per i figli, o la riduzione delle tariffe idriche e della tariffa sui rifiuti.