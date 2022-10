A Latina Scalo appare una nuova segnaletica che indica.... Littoria. Qualche buontempone ha affisso sul cartello blu che indica la direzione Latina una scritta che riporta il nome con cui la città pontina è stata fondata nel 1932, Littoria appunto.

Da anni in città si dibatte sul fatto di ripristinare il nome originario, scelto dal fascismo. Un dibattito che fino a oggi non ha portato a effetti reali se non una disputa tra tifoserie. Ma ogni tanto spunta qualche buontempone che cambia l'indicizzazione su Google oppure affigge, come oggi, la scritta Littoria sui cartelli stradali.