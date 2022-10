Whatsapp, la app web e mobile per messaggistica di Meta, è down da circa un'ora. Anche a Latina e provincia il servizio risulta offline, impossibilitato a connettersi a internet. Disservizi e segnalazioni si stanno moltiplicando in tutta Italia. Un crash di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni. Gli altri servizi di Meta come Instagram e Facebook funzionano senza problemi.