La spiaggia di Sabaudia, nel tratto tra Sant'Andrea e il canale di Caterattino, è stata ripulita da alcuni volontari del WWF Litorale Laziale, in collaborazione con il Centro Canottieri delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Una pulizia speciale dell'arenile a cui hanno partecipato più di 80 giovani del centro, molti dei loro genitori e circa 10 tra istruttori e responsabili delle Fiamme Gialle. L'iniziativa è stata promossa dal WWF Italia nell'ambito del progetto "Ripartyamo", finalizzato al ripristino di aree degradate, soprattutto coste marine, sponde di laghi e fiumi.

