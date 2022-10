Il collettivo Marsha Aprilia lancia una raccolta fondi per trasformarsi in associazione. La nuova realtà presente sul territorio di Aprilia da circa un anno, dopo diverse attività ed eventi organizzati, ha infatti deciso di compiere un passo avanti formalizzando l'iscrizione all'Agenzia delle entrate e all'albo delle associazioni. «Si tratta di un passo importante, è un momento di estrema responsabilità e crescita e noi siamo pronti a compierlo. Tuttavia, per completare tutti gli step burocratici, abbiamo bisogno di un fondo economico iniziale per coprire ogni spesa. Abbiamo capito che il senso di questo collettivo è il suo essere una collettività. Abbiamo capito che ogni singola persona ha il suo peso e dà il suo contributo. Vorremmo che l'ufficializzazione ad associazione provenga da tutte le persone che in questo anno ci sono state, ci hanno aiutato, ci hanno supportato e soprattutto hanno creduto in noi».

Il collettivo Marsha è un movimento transfemminista & LGBT+ di Aprilia che reclama i propri diritti, la raccolta on line è stata attivata sulla piattaforma GoFundMe (link: https://www.gofundme.com/f/aiuta-il-collettivo-marsha?qid=7c7356dc1d392383bde55d27c8197e17 ), inoltre sarà possibile donare contattando il direttivo alla mail collettivomarsha@gmail.com o presentandosi agli incontri del collettivo che si svolgono ogni domenica nella sede dell'Anpi in via Carroceto. «Vi chiediamo di contribuire - spiegano - con una piccola donazione, anche la più irrisoria può fare la differenza. Allo stesso modo, la condivisione di questa campagna sarà per noi un grande aiuto. Abbiamo, inoltre, deciso che le donazioni di un minimo di 7 euro riceveranno automaticamente la tessera d'iscrizione al collettivo, diventando a tutti gli effetti soci di questa meravigliosa famiglia».