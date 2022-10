Termineranno oggi le prove preselettive delle procedure del concorso del Comune di Latina, banditi a luglio dall'ente di piazza del Popolo dopo un vuoto di oltre 20 anni, predisposti dalla seconda amministrazione Coletta dopo anni di annunci, e poi portati a termine nel suo iter tecnico dal commissario Valente.

Più di 4mila candidati erano gli iscritti, meno quelli che, per rinunce e defezioni, si sono avvicendati in questi tre giorni di prove alla Curia vescovile nella sala conferenze affittata dall'ente per permettere le selezioni in presenza, e non online come era stato erroneamente indicato in un primo avviso poi rettificato.

I numeri

Quattromila dunque gli aspiranti per 23 posti disponibili: 1.570 le domande per 4 posti disponibili nella categoria Istruttore amministrativo contabile categoria C; 634 per altri 4 posti da Istruttore amministrativo direttivo categoria D, 191 in lizza per i 3 posti da Istruttore tecnico categoria C, 185 per i 4 posti da Istruttori direttivi tecnici di categoria D, 673 per i 3 posti disponibili da Istruttore di vigilanza della polizia municipale categoria C e 449 candidati per i 4 posti di polizia municipale categoria D. Per un posto da dirigente amministrativo/contabile non è noto il numero delle domande presentate, ma ci sarà oggi la sessione unica alle 15.