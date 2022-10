Il parco San Marco riaprirà, a partire da domani mattina. La riapertura sarà resa possibile da alcuni cittadini, referenti del patto di collaborazione per l'area cani, che si occuperanno dell'apertura e della chiusura dei cancelli dell'area giochi, finché l'amministrazione non concluderà le procedure di gara (attualmente in corso), così da individuare un nuovo affidatario della gestione del punto ristoro e dell'area.