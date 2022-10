Ultimato il primo stralcio dei i lavori, avviati da Anas lo scorso 21 marzo, riguardanti la sostituzione delle barriere spartitraffico della strada statale 148 "Pontina", tra il km 10.550 (Viale dell'Oceano Pacifico) ed il km 24 (Castel Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro.

L'intervento, che rientra nell'ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 "Pontina", presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l'obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell'arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

Nella giornata di oggi 28 ottobre, sono state ultimate le attività di rimozione del cantiere ed è stata ripristinata piena viabilità sulla statale.

I lavori in questa prima fase hanno interessato il tratto compreso tra il km 14,055 (Tor de cenci – Spinaceto sud) e il km 17,670 (Castel di Decima – Castel Porziano)

Lo spartitraffico preesistente, nel tratto interessato dai lavori, è stato sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas).

Inoltre, dal prossimo 7 novembre, saranno avviati gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte "Badino" lungo la strada statale 148"Pontina".

L'avvio degli interventi è stato condiviso nel corso del tavolo tecnico tenutosi nella Prefettura di Latina.

I lavori per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, prevedono la completa demolizione dell'attuale impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio – calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle ed interventi volti al rinforzo delle pile.

Per tutta la durata dei lavori, la cui fine è prevista per la fine di maggio 2023, sarà interdetto il transito sul ponte ed il traffico potrà utilizzare la "migliara 53" per poi ricongiungersi con la SS7 "Appia" all'altezza di Terracina.