Il Generale De Vita ha poi consegnato al V. Brig. Vincenzo Scala un elogio esprimendo grande soddisfazione per la passione, l'impegno, l'entusiasmo e l'abnegazione con il quale il sovrintendente ha svolto con elevata professionalità il proprio incarico al servizio della comunità che insiste nel territorio di competenza del Reparto Territoriale. Il Comandante della Legione ha poi effettuato una breve visita alla Caserma.

Nel corso dell'incontro con il personale, il Generale De Vita si è rivolto ai militari presenti esprimendo il suo compiacimento sia per l'attività svolta che per gli ottimi rapporti intercorrenti tra l'Arma e le altre Istituzioni, nonché fra la stessa e la cittadinanza. Nel soffermarsi sull'importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante azione di prevenzione e di presidio del territorio, ha sottolineato l'opera meritoria svolta durante la pandemia e la vicinanza manifestata dai Carabinieri ai cittadini, soprattutto nelle località isolate.

