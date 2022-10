"Dopo anni di battaglie portate avanti a diversi livelli finalmente via Chiesuola sarà messa in sicurezza. Si tratta di un primo passo avanti ma importantissimo nell'interesse dei cittadini residenti e di tutti coloro che percorrono questa strada ad alta incidentalità. Proprio la Provincia di Latina, dove con la collega della Lega, Sara Norcia, abbiamo chiesto un impegno concreto su questa arteria fondamentale di collegamento del nostro territorio, via Chiesuola vedrà l'installazione di due postazioni, al km 1,500 in direzione Bogo Piave e al km 5 in direzione Appia, con limite di velocità a 50 km/h". Lo afferma Vincenzo Valletta, segretario della sezione della Lega di Latina - area centro e già consigliere comunale di Latina

L'intervento rientra nel nuovo appalto pubblicato dall'Ente di via Costa, che ha la titolarità su questo tratto di strada, per affidare "il servizio di gestione delle sanzioni amministrative di competenza della polizia provinciale; fornitura tramite noleggio, dei dispositivi omologati per il controllo elettronico della velocità; per l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del comando e dei servizi accessori e complementari". Via Chiesuola, purtroppo, è nota alla cronaca per i quotidiani incidenti, alcuni mortali, di cui è stata teatro. Con l'installazione degli autovelox, a cui ci auguriamo seguano presto nuovi interventi tra cui quelli prioritari di rifacimento del manto stradale, andremo a creare dei dissuasori di velocità su una strada fondamentale di collegamento tra Borgo Piave e l'accesso alla Pontina con via Epitaffio ed il quadrante nord del nostro territorio tra Latina Scalo e l'Appia. Non posso che esprimere massima soddisfazione per questa scelta che andrà a tutelare l'incolumità e la sicurezza non solo degli automobilisti ma anche dei residenti. Continuerò a sollecitare tutti gli Enti competenti affinchè il patrimonio stradale della nostra città sia oggetto di manutenzione ordinaria e continuativa. Non possiamo continuare a permettere che a causa dei ritardi accumulati tante persone, spesso giovani, perdano la vita".