Uno dei percorsi alternativi predisposti durante il periodo di esecuzione dei lavori sulla strada statale 148 Pontina (km 105+904) per il rifacimento del ponte di Badino che scatteranno da lunedì, prevederà come noto il transito dei veicoli su via Pantani da Basso lato mare e via Badino Vecchia. Per questo motivo da oggi sono partiti gli interventi di ripristino del manto stradale con una regolamentazione del traffico fino alle 24 di lunedì e comunque fino al termine dei lavori. In dettaglio, tramite ordinanza del Comune di Terracina, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di fermata h24 in via Pantani da Basso nel tratto compreso tra l'intersezione con la Pontina e l'intersezione con via Badino Vecchia e in via Badino Vecchia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pantani da Basso e l'intersezione con la Pontina lato Napoli.

E' stato anche istituito il divieto di transito limitatamente ai tratti di strada interessati dai lavori: senso unico alternato, avvalendosi di un sistema semaforico mobile o in alternativa, l'ausilio di movieri, in via Pantani da Basso nel tratto compreso tra l'intersezione con la Pontina e l'intersezione con via Badino Vecchia e in via Badino Vecchia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pantani da Basso e l'intersezione con la Pontina lato Napoli.

Sono esclusi dal rispetto del provvedimento i mezzi della ditta operatrice e i residenti, compatibilmente con i tempi di esecuzione, nei tratti di strada oggetto dei lavori.