Il Comune di Aprilia premia gli alunni campioni di sicurezza stradale del progetto "I love Aprilia". Questa mattina nel polo CulturAprilia (ex Claudia) di via Pontina, il sindaco Antonio Terra e il comandante della Polizia Locale Massimo Giannantonio, insieme agli assessori Gianluca Fanucci, Luana Caporaso, Michela Biolcati, Alessandro D'Alessandro e Giorgio Giusfredi, con James Fox e la sua Squadra di Agenti Speciali, hanno consegnato i premi alle classi vincitrici.

La giornata del 3 novembre arriva a conclusione di un percorso pensato per diffondere i temi e le buone prassi della Sicurezza Stradale e della Legalità. Il percorso è iniziato con il training in Classe (in cui i ragazzi apprendono grazie alla multimedialità); è continuato con il concorso "Rimbalza il malintenzionato" e si è idealmente concluso con la finale comunale 2022.

Durante questo viaggio i ragazzi hanno imparato molte informazioni utili su come essere più sicuri e su come diventare cittadini responsabili. Per ribadire l'importanza di questo "titolo", onorifico e non solo, le Istituzioni della città di Aprilia hanno deciso, insieme alla Iris T&O ed Energenia, di premiare i Campioni 2022 con l'Attestato Ufficiale. Nel 2022 James Fox e la sua Squadra sono al fianco della città di Aprilia da 10 anni nel "crescere" i cittadini di domani; si tratta di un traguardo davvero importante perché, a conti fatti, sono più di 30.000 i bambini e i ragazzi che hanno avuto accesso a questo percorso formativo così importante.