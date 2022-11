"Il bilancio sociale: Dna delle Bcc per una crescita economica inclusiva delle comunità locali". Questo il titolo del Convegno che la Cassa Rurale dell'Agro Pontino ha organizzato per domani dalle 10 alle 13, presso l'Auditorium della sede in via Lenoardo da Vinci a Pontinia, e che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Latina Oggi.

Un appuntamento che sarà aperto dai saluti del presidente Bcc Agro Pontino Maurizio Manfrin, seguito dal sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo e dal segretario First Cisl Latina, Antonio Viola.

A seguire, la tavola rotonda a cui parteciperanno il vescovo Mariano Crociata, il professor Stefano Fontana, docente di Economia Aziendale e International Accounting all'Università La Sapienza di Roma (sede di Latina), il direttore generale Confcoperative Fabiola Di Loreto, la responsabile segreteria generale e sviluppo mutualità presso Federcasse Claudia Benedeti, il professore Leonardo BEcchetti, economista e presidente del comitato scientifico di Next - Nuova Economia per Tutti e il segretario generale First Cisl Riccardo Colombiani. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Carlo D'Onofrio.

L'appuntamento è patrocinato da First Cisl, Comune di Pontinia, Confcooperative, Assimprese Lazio Sud e Associazione Italiana Persone Down (sezione di Latina)