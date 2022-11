Premiate le eccellenze del territorio dalla Guida Michelin Italia, considerata la "bibbia gourmet" di riferimento nazionale per la qualità del cibo e della ristorazione del Paese. A portare in alto il nome dell'Agro in cucina ci hanno pensato come lo scorso anno l'Osteria Contemporanea Materia Prima di Pontinia che per la seconda volta si aggiudica la prestigiosa Stella.

Nuove conferme per altri due ristoranti Essenza di Terracina e Acqua Pazza dell'Isola di Ponza che mantengono la loro brillante Stella. Le altre monostelle sono state assegnate a 335 ristoranti in tutta Italia dai severissimi esperti della Guida Michelin Italia, giunta ormai alla sua sessantottesima edizione.