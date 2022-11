Sta per iniziare il viaggio "Alla Ricerca dei Tesori Pontini", l'iniziativa che permetterà di ripercorrere e riscoprire la storia della nostra provincia, attraverso un album di figurine che domani sarà consegnato in omaggio in edicola, insieme a Latina Oggi, e alla prima bustina contenente le figurine dalla numero 1 alla numero 16.

Uun'avventura che proseguirà con 18 distinte collezioni (3 volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato) a cominciare da domani per finire il 22 dicembre. Non sono previsti doppioni e le 288 figurine saranno distribuite negli appositi pacchetti seguendo il filo narrativo dell'album, in modo da favorire il percorso didattico in funzione dell'itinerario e delle storie studiate dagli autori.

I premi

Importante è anche la terza componente del Progetto che è quella dei premi. Premi che sono sia per il singolo utente finale dell'album che concorrerà attraverso la raccolta di figurine speciali Forziere, sia per le scuole della Provincia che hanno aderito al progetto aprendo le proprie porte alla Ricerca dei Tesori Pontini.

Nei pacchetti di figurine, oltre alle 16 figurine da attaccare sull'Album, ci sarà anche una figurina forziere (raffigurante un personaggio storico o famoso della provincia) che invece si dovrà attaccare nel coupon pubblicato dal quotidiano Latina Oggi nelle giornate di Mercoledi, Venerdi e Lunedì nelle pagine speciali dedicate alle scuole partecipanti. Raccogliendo tutti i 18 forzieri si avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di un fantastico viaggio per 3 persone a Disneyland Paris.

C'è ancora tempo per gli istituti scolastici della provincia per aderire al progetto. Si possono comunicare le adesioni all'indirizzo mail: essecicooperativa@gmail.com