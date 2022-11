I ristoranti che hanno aderito al Progetto sono: La buona cucina", apre il primo mese dell'anno nuovo, poi febbraio con Picnic e poi, "Un senso bisteccheria", "Il Ritrovo", "Park Hotel" , "Club del Buongusto", "Egidio ristorante", "Villa Zani", "Locanda Bonifacio VIII", "Pesce Magno, "Made in Italo" e a chiudere il 2023 Villa Patrizia.

La nostra associazione - dice la presidente dell'associazione Aipd di Latina Samantha Meini- accoglie ragazzi dai 3 ai 50 anni. Anche questa volta i ragazzi si sono davvero divertiti a giocare con i fotografi, offrendo all'obiettivo i loro sorrisi migliori. Siamo grati - continua - all'Associazione di Imprese Horeca, per questa occasione che ci è stata offerta, in particolare al presidente di Horeca, il signor Italo Di Cocco e ci auguriamo che questa collaborazione prosegua ben oltre il calendario".

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, dal presidente di Horeca Lazio sud, Italo Di Cocco, già presidente per oltre 35 anni di FIPE Confcommercio, che accolto questa richiesta e subito coinvolto i colleghi "ristoratori " che hanno contribuito al progetto ospitando i ragazzi e messo a disposizione le loro strutture dove sono state realizzate le foto del calendario 2023, firmato AIPD.

In collaborazione con ASSIMPRESA Horeca Lazio sud, da sempre attenta al sociale e a quanti vivono realtà meno fortunate, è stato presentato il nuovo calendario per il prossimo 2023.

Un calendario per finanziare le tante iniziative dei ragazzi di AIPD di Latina.

