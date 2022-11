ABC Latina, in collaborazione con l'Università di Trento, Sartori Ambiente e Junker, ha lanciato nel mese scorso un sondaggio aperto a tutta la cittadinanza per capire come la popolazione di Latina valuta il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (PaP).

La partecipazione al sondaggio è stata ottima, soprattutto se paragonata a indagini simili effettuate in altre località italiane, mostrando così l'interesse e la volontà di esprimere la propria opinione sulla raccolta differenziata e sulla gestione in città. Il campione è rappresentativo di categorie diverse per età, impiego, tipo di residenza e numero di abitanti in casa (o appartamento). Come prevedibile, i cittadini delle zone servite dal nuovo PaP rappresentano più del 90% dei rispondenti.

L'aspetto più interessante è la quantità e la qualità dei commenti e delle opinioni ricevute su alcuni specifici temi, di cui ABC Latina terrà conto. I cittadini manifestano da un lato necessità pratiche, come una diversa frequenza di ritiro di alcune categorie di rifiuti e una maggiore facilità di comunicazione con il gestore; dall'altra un notevole interesse a ricevere informazioni sul ciclo dei rifiuti e sui vantaggi della raccolta differenziata. Un tema, quest'ultimo, che solo pochi anni fa, era molto meno considerato. Emerge quindi la necessità di garantire al cittadino informazioni e feedback che diano coerenza alle loro azioni, dare valore a queste ultime e, quindi, facilitarne il mantenimento. In altre parole, è importante sapere che l'impegno quotidiano nel differenziare porta a un beneficio tangibile sia per i cittadini che per la comunità, oltre che per l'ambiente nel suo complesso.

Verrà quindi garantito un canale informativo costante, anche attraverso l'app Junker, scaricata da migliaia di cittadini a Latina, per fornire loro i dati quantitativi ed economici dei materiali recuperati. Non solo, dunque, l'indice di raccolta differenziata ma i quantitativi di materiale avviato a recupero, gli impianti presso cui questo avviene e i ricavi dalla vendita, saranno resi noti periodicamente insieme al dato delle sanzioni elevate per comportamenti non corretti. Dunque, un'operazione di "open data" su temi ritenuti interessanti dai cittadini.

Nei programmi di ABC, Università di Trento, Sartori Ambiente e Junker vi è inoltre di sviluppare un progetto sperimentale in una zona della città per studiare come utilizzare le norme sociali per facilitare la raccolta differenziata. Si individueranno metodi premianti per chi si comporta bene (riciclando), venendo così incontro alle esigenze dei cittadini e dimostrando che la ABC recepisce le loro istanze e attua azioni coerenti con esse. Vicinanza e comunicazione agli utenti saranno quindi le linee guida dell'azione di ABC Latina. La raccolta dei rifiuti deve diventare parte integrante della vita in città e contribuire al decoro e alla qualità della vita di coloro che la abitano.