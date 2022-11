Prosegue lo sciopero nella piattaforma logistica id Acqua & Sapone in forma di contestazione alla nuova gestione che, secondo quanto denuncia la Usb, non vuole riconoscere il contratto collettivo nazionale e intende pagare i lavoratori 5-6 euro l'ora. La tensione continua a salire e da due giorni un nutrito gruppo di addetti alla logistica di tutti i reparti è entrato in sciopero all'interno dei capannoni. La protesta è iniziata martedì mattina dopo la richiesta di incontro avanzata dal segretario della Usb, Vincenzo Quaranta, alla quale non sono seguite risposte. Lo sciopero segue un'altra iniziativa, ossia un'altra protesta sotto gli uffici della sede centrale della HCLOG di Pescara per chiedere l'applicazione a Pescara. Quello in corso è uno dei pochi scioperi blindati, ossia tenuti sotto stretto controllo dalla polizia per evitare problemi di ordine pubblico. «L'azienda non risponde più nemmeno alle telefonate e ignora tutte le proposte di trattativa - dice Vincenzo Quaranta della Usb - e ciò indica un problema di dialogo sui nodi basilari, siamo cioè alla interruzione dei rapporti sindacali». Non è escluso che in questa trattativa venga sollevato un problema davanti all'ispettorato provinciale del lavoro, ma intanto lo sciopero all'interno dei capannoni di Aprilia sta mettendo in luce le gravi condizioni in cui sono costretti a lavorare centinaia operatori della logistica il cui stipendio si aggira attorno ai mille euro e cozza con la fase espansiva di tutto il comparto dei trasporti e delle consegne. La HCLOG è subentrata nel controllo delle attività della piattaforma che impiega 160 persone e rappresenta una delle realtà più importanti del nord della provincia di Latina. Il braccio di ferro con i dipendenti va avanti ormai da due settimane perché è iniziato alla vigilia del passaggio di contratto di gestione del sito. E già in quella fase era apparso evidente il gap nel dialogo ma soprattutto la difficoltà a far entrare anche su questa piattaforma le norme del contratto di categoria che potrebbero migliorare non solo la parte retributiva ma le condizioni generali del lavoro in quel sito che smista le merci in tutti i punti vendita Acqua & sapone.