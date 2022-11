La Provincia di Latina ha ottenuto un finanziamento con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4, istruzione e ricerca per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università nell'ambito del piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.

I finanziamenti riguardano due progetti predisposti dal Settore edilizia scolastica e pianificazione territoriale dell'ente di via Costa per altrettanti istituti superiori del capoluogo pontino.

Il primo, dell'ammontare di 390mila euro, è finalizzato alla riqualificazione di impianti sportivi esterni esistenti a servizio dell'istituto Marconi di Latina e riguarda interventi di miglioramento degli attuali livelli di sicurezza e funzionalità sulle strutture esistenti: i due campi sportivi polivalenti con spalti laterali per il pubblico, la pista di atletica 100 metri e la pista di salto in lungo.

Il secondo progetto, finanziato per un ammontare di 247.500 euro, consentirà invece di realizzare nuovi impianti sportivi polivalenti esterni a servizio del liceo ‘Majorana' di Latina.