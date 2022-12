La notizia aleggiava da quasi due mesi, soprattutto nei corridoi della Città di Aprilia. Ieri l'ufficialità: il presidio ospedaliero di Aprilia, ha una nuova proprietà.

L'acquisizione si perfezionerà a gennaio, ma una nota della Lifenet Healthcare fondata e guidata da Nicola Bedin, ufficializza la svolta. L'acquirente del 100% delle quote dell'azienda di via delle Palme, è un gruppo attivo nel settore della salute ed in particolare nella gestione di ospedali e centri ambulatoriali che da almeno due mesi aveva avviato una trattativa con la proprietà, la famiglia Sirri. Nei giorni scorsi sarebbe quindi stata raggiunto l'accordo, ma l'intesa, come spiega il comunicato, «si perfezionerà a gennaio 2023».

Il gruppo che ha acquisito la clinica di Aprilia, oggi, gestisce 10 strutture sanitarie in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna. A Modena, solo qualche mese fa, eravamo in maggio, ha acquisito il Poliambulatorio Chirurgico Modenese. Nel Lazio gestisce l'Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale.

Da gennaio sarà ufficialmente proprietario della Casa di Cura Città di Aprilia, fondata nel 1960 dalla famiglia Sirri. La clinica di Aprilia da sempre sopperisce all'assenza di un ospedale, e per questo è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale ed ha un Pronto Soccorso che conta circa 30.000 accessi all'anno. La struttura - sottolinea l'azienda che l'ha acquisita - è dotata di 150 posti letto, suddivisi nelle specialità di Medicina, Chirurgia, Ortopedia ed Ostetricia e Ginecologia. Proprio il reparto maternità poi, è una vera e propria eccellenza che richiama utenti da fuori provincia. Vengono altresì erogate prestazioni di diagnostica per immagini, esami di laboratorio e visite specialistiche.

Per questo e grazie alla professionalità del personale, alle dotazioni tecnologiche ed all'ampia gamma di servizi erogati, la Casa di Cura Città di Aprilia è un punto di riferimento non solo per il Comune stesso, ma anche per le aree limitrofe.

«La Casa di Cura Città di Aprilia" - afferma Nicola Bedin, amministratore delegato e fondatore di Lifenet Healthcare - è una realtà di grande importanza per il territorio, costituita da persone di spiccata qualità, sia in ambito medico che non medico. Siamo molto motivati ad impegnarci, con passione e metodo, per una nuova fase di questa storica struttura».

La struttura sarà guidata da Gabriele Coppa in qualità di direttore generale, che manterrà lo stesso ruolo anche all'Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale.

«L'ingresso di Lifenet Healthcare - aggiunge Alessandro Sirri, attuale proprietario della Casa di Cura e presidente - è un passo importante nello sviluppo della società. La Casa di Cura Città di Aprilia ha nel proprio DNA il desiderio di evolvere ed ha visto nel Gruppo Lifenet l'interlocutore ideale per perseguire questo obiettivo».

Dipendenti, medici e infermieri quindi, ora sperano che l'entrata del nuovo soggetto, possa finalmente far divenire un brutto ricordo le difficoltà e i ritardi nei pagamenti registrati negli ultimi anni, che spesso sono imputati ai ritardi nei pagamenti provenienti dalla Regione.