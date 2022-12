Il lavoro nel Parco Falcone Borsellino è durato due settimane e ne occorrerà una terza per portare a compimento la potatura di tutta l'area.

L'azienda ABC si è resa disponibile per portar via i rami potati.

L'area è stata individuata in accordo con il Servizio ambiente del Comune di Latina e inserita tra quelle già selezionate per il progetto Upper. Il Parco è stato restituito dai ragazzi a una visione aperta da ogni lato e ripulito da qualche zona particolarmente critica che nascondeva rifiuti sotto i cespugli.

All'interno del progetto del Comune di Latina cofinanziato dall'Unione Europea i tirocinanti, che sono inseriti nel programma di formazione e inserimento lavorativoper cittadini in situazioni di vulnerabilità, stanno acquisendo le competenze inerenti il loro profilo professionale.

