"Nonostante le varie rassicurazioni e gli annunci di inizio lavori la condizione della Via Nascosa, specialmente nel lato destro di via del Lido con direzione mare, è rimasta eguale a come era stato da me denunciato due anni fa e dopo aver chiesto a febbraio 2022 un intervento di urgenza per ridurre i rischi per l'incolumità di chi quel tratto di strada deve percorrerlo ogni giorno senza poterlo evitare". E' quanto afferma l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Chiarato in una nota.

"Che si tratti di attraversare in auto, in bicicletta, con motociclo ed anche a piedi, attualmente i rischi di incidente stradale sono molto elevati. Oltre a quelli possibili dalla mancata manutenzione del verde ovvero siepi, scoline ed alberi di pino.

Siamo entrati nella stagione invernale e delle piogge che per forza di cose non possono che peggiorare lo stato già disastrato del manto stradale e che potrebbero generare allagamenti a causa dello stato di ostruzione dei dossi laterali della strada.

L'unico appello che mi sento di lanciare non è più verso le istituzioni ma verso i residenti e verso coloro che debbono incrociare quel percorso così accidentato ed impraticabile, di continuare a prestare la massima attenzione a qualunque ora del giorno. Purtroppo ci siamo ridotti a questo, a badare a noi stessi anche su quelle che non sono nostre competenze e verso le quali non abbiamo modo di agire direttamente. La mia promessa è che qualora io fossi nuovamente eletto in consiglio comunale non ci sarà bisogno di lanciare appelli perché sarà mia cura far intervenire chi di dovere per sistemare e per mettere in piena sicurezza l'intero tratto stradale nel più breve tempo possibile.



E' assolutamente inaccettabile che in questa città sia subentrata la cultura del non fare per non sbagliare ed io voglio farmi garante del cambiamento dell'immobilismo che ha contrassegnato il governo della nostra amata Latina".