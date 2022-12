L'Istituto, oltre ai due Open day in calendario, ha organizzato altre due giornate di "visita personalizzata", il 17 dicembre 2022 e il 14 gennaio 2023, dalle ore 10:00 alle 12:30, durante le quali le famiglie, sempre prenotando dal sito, potranno venire a visitare la scuola guidate nel percorso dai docenti della Commissione Orientamento.

Il prossimo appuntamento per tutti è sabato 21 gennaio 2023, quando si svolgerà il secondo Open day con la medesima modalità di partecipazione, cioè sarà possibile prenotare la propria presenza attraverso il form sul sito www.ipasanbenedetto.edu.it, allo scopo di garantire ai visitatori un servizio ottimale.

La mattinata è iniziata già alle 9:30, quando gli alunni dell'indirizzo Accoglienza turistica, guidati dal prof. Ruggiero Cipriano, hanno dato il benvenuto alle famiglie in visita. Tutti i visitatori hanno avuto la possibilità di conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e soprattutto hanno avuto la grande opportunità di entrare a contatto con i laboratori di indirizzo.

