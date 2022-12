Sabato 17 dicembre presso la Sala Minerva dell'Hotel Enea di Aprilia, sarà infatti presentato il "Progetto Remigio" nell'ambito della prevenzione primaria e dell'aiuto alle cure oncologiche. La conferenza, aperta a tutti, vuole guardare, oltre che ai pazienti, alle loro famiglie e sarà aperta dall'intervento del professor Daniele Santini, Direttore UOC Oncologia Territoriale Aprilia/Formia/Terracina dell'Asl Latina. L'importanza dell'iniziativa ha spinto la stessa Asl, il Comune di Aprilia e i Comuni di Anzio e Nettuno a dare il proprio patrocinio. La partecipazione sarà libera, ma gli organizzatori invitano a prenotare e a far sapere il numero dei partecipanti alla mail progettoremigio@artoi.it. Tra i vari temi trattati, i primi 1.000 giorni di vita e la prevenzione primaria, l'importanza degli screening, il ruolo di alimentazione e nutrizione e complicanze legate alle terapie.

Una giornata dedicata alla prevenzione e ai pazienti oncologici, oltre che alle loro famiglie quella organizzata dalla Fondazione "Artoi" in collaborazione con la Onlus "Il senso della vita".

