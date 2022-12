Tre posizioni in più rispetto allo scorso anno, una ripresa minima che però non cambia gli scenari: Latina è ancora nella metà bassa della classifica sulla Qualità della Vita de Il Sole 24 Ore. La provincia, infatti, si posiziona all'80esimo scalino della graduatoria che valuta i territori in cui si vive meglio. Un voto che è il risultato di sei diversi indicatori: in tre di questi Latina sfiora le ultime posizioni, e si tratta di Ambiente (posizione 100 su 106), Giustizia e Sicurezza (90esima posizione) e Ricchezza e Consumo (85esima posizione). Meglio (ma non troppo) Cultura e Tempo Libero, che vale la 72esima posizione, Demografia e Società (56esimi) e Affari e Lavoro, unico indicatore in cui Latina è nella top 30, alla 28esima posizione per l'esattezza.