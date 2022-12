Sono 4 le associazioni di Latina che hanno voluto dedicare un video da regalare a tutta la città in occasione del suo 90° compleanno e sono Latina Città di Borghi e di Mare, l'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della Provincia di Latina, l'Associazione Minerva e la Consulta dei Borghi.





"Dai borghi al mare, 90 passi verso il futuro", patrocinato dal Comune di Latina, dalla Provincia di Latina, dalla Camera di Commercio Frosinone-Latina e dal Circolo Cittadino, vuole accompagnare i cittadini in una passeggiata virtuale attraverso le origini, le tradizioni e le peculiarità di una città che ha bisogno di non dimenticare il suo passato, ma che oramai è pronta per la sfida più grande: scrivere il suo futuro.



"Il video che abbiamo confezionato – spiega Annalisa Muzio, fondatrice delle associazioni promotrici dell'evento – rappresenta un tributo alle nostre origini ma è anche la testimonianza della nostra visione del futuro, dello sviluppo che Latina merita di avere. Sono convinta che nei momenti difficili il punto di riferimento della comunità debba essere lo spirito di appartenenza, l'orgoglio di appartenere ad una città; che nei momenti difficili è la storia, la nostra storia, che deve guidarci. Ma la storia non basta per respirare il futuro. La storia ci insegna ad avere il coraggio per confrontarci con le nuove sfide che ci attendono, con il cambiamento dei tempi ma, come spesso vado ripetendo, serve davvero un cambiamento di paradigma e di metodo di lavoro che ci consenta di fare quello scatto in avanti utile a riportare Latina ad essere il capoluogo di provincia non soltanto sulla carta, bensì nei fatti e nei risultati. Le associazioni a cui, in tutti questi anni di attività, abbiamo dato vita hanno tutte un comun denominatore: l'amore incondizionato per la nostra città declinato nei tanti progetti e nelle tante attività realizzate dall'economia alla cultura, dal turismo allo sport passando per uno dei temi più importanti per noi, ovvero lo sviluppo e la riqualificazione dei borghi. Eventi, convegni, incontri e dibattiti – aggiunge ancora la Muzio – tutto quello a cui abbiamo alacremente lavorato in tutti questi anni è la dimostrazione che le cose si possono fare soprattutto grazie al contributo imprescindibile delle associazioni e delle reti tra associazioni che, ormai sempre più spesso, si trovano costrette a riempire il vuoto lasciato dalla attività politica quando questa, purtroppo, manca ovvero è incapace di dare risposte concrete. Ed è così che anche in occasione di questo importante compleanno della città, il novantesimo che ci condurrà al centenario – conclude Annalisa Muzio – sono proprio le tante associazioni, che per fortuna esistono a Latina, che stanno organizzando una serie di eventi che animeranno lungomare, piazze e musei di questa nostra splendida città che sta vivendo forse uno dei periodi più bui dalla sua nascita. Un ringraziamento particolare e personale voglio farlo al Commissario, il Dr. Carmine Valente, che è sempre stato fattivo e collaborativo e che si sta adoperando moltissimo nella gestione delle criticità del nostro Comune".



Tanti eventi, dunque, per ricordare il compleanno di Latina e per animare le feste natalizie. L'Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo, il 18 dicembre, presenterà XWinter22 con una serie di eventi sportivi tra cui il primo Ciclo Borghi, un tour ciclistico che attraverserà i borghi della città. Alle 12.00 brindisi per i 90 anni di Latina al Palazzetto dello Sport.

Latina Città di Borghi e di Mare e Minerva organizzano, invece, per il 29 dicembre alle 10.30, la Caccia al tesoro di Natale nella Casa di quartiere di via Milazzo con un percorso dedicato ai bambini con indovinelli ed indizi fino alla scoperta del tesoro.



L'invito per la proiezione del video è aperto a tutta la cittadinanza, ed è per sabato mattina con inizio alle 11.00, presso il Circolo Cittadino di piazza del Popolo.