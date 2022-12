Una giornata da ricordare nel tempo quella di oggi per Cori. Il via alle festività natalizie in piazza della Croce ad opera del sindaco De Lillis, ha coinciso con l'inaugurazione del percorso naturalistico che conduce al ponte della Catena e alle Sipportiche, e della nuova area giochi per i bambini. Tutto ciò è stato possibile grazie all'ultimazione di uno degli interventi più importanti per il paese - parola di sindaco - degli ultimi anni: la messa insicurezza del primo tratto del Fosso della Catena e del versante sotto le mura. Ieri infatti è stato dichiarato nei fatti ultimato questo cantiere a cui seguirà entro fine gennaio la riapertura delle Sipportiche. Ad aprire la cerimonia la spettacolare esibizione degli sbandieratori, poi il sindaco e l'assessore ai Lavori Pubblici hanno illustrato la portata di questo cantiere, finanziato con quattro milioni e mezzo di euro dalla Regione nel 2018.