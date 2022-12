Inclusione sociale, tradizione e crescita culturale. Questi i tre obiettivi che hanno ispirato l'Amministrazione comunale a partecipare al bando regionale, pubblicato sul portale Lazio Crea, per ottenere 15mila euro finalizzati a finanziare parte degli eventi natalizi.

Un'opportunità per valorizzare, anche in occasione delle festività, le tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato, ma anche per tutelare l'ambiente e il paesaggio in un'ottica di promozione turistica, ma soprattutto per svolgere iniziative aventi carattere sociale e culturale.

"Avere vinto il bando per noi è una grande soddisfazione. Non tanto per la somma ricevuta, quanto per la finalità della coesione e crescita sociale e culturale. A nome di tutta l'Amministrazione, ringrazio il Settore I del Comune. Grazie all'impegno degli uffici siamo riusciti a raggiunge il nostro obiettivo". Questo il commento del consigliere Simona Baccaro, delegata alla Sportello Europa.