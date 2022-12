La Confcommercio Lazio Sud, rappresentata dal Direttore Regionale, Dottor Salvatore Di Cecca, presente all'incontro svoltosi nella mattinata presso la Prefettura di Latina. Una riunione operativa, voluta Sua Eccellenza il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e gli Amministratori locali, con l'obiettivo di strutturare un massiccio rafforzamento dei controlli sul territorio in vista del Capodanno.

Collaborare con le autorità affinché i festeggiamenti per il nuovo anno e per i giorni successivi, fino all'Epifania, si svolgano nel rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico. Questa la richiesta del Prefetto ai presenti. Parole che la Confcommercio Lazio Sud ha pienamente condiviso. Per questo, l'invito a tutti gli associati, agli esercenti, ai commercianti ed ai cittadini è quello di essere ‘sentinelle della legalità' in vista delle prossime giornate di festa.

"I luoghi della movida, le strade, le piazze, i locali e tutti i principali luoghi di aggregazione ospiteranno migliaia di persone nei prossimi giorni – Commentano dalla Confcommercio Lazio Sud – Questo è l'auspicio di ognuno di noi. Ma tutti, nessuno escluso, abbiamo il compito di collaborare con le Forze dell'Ordine affinché i festeggiamenti possano svolgersi nel pieno rispetto della sicurezza, della legalità e dell'ordine pubblico. Preveniamo situazioni di pericolo contattando le autorità preposte al primo campanello d'allarme. Prepariamoci ad accogliere in sicurezza il nuovo anno".