"Durante l'ultimo Comitato di Sorveglianza, l'organo partenariale istituito per sorvegliare l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, è stato deciso dove destinare i 38.997.744 di euro residui del periodo transitorio". Lo dichiara in una nota l'Assessora Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

"Oggi abbiamo approvato in Giunta la delibera di destinazione dei fondi, a favore delle agricoltrici e degli agricoltori del Lazio, così ripartiti: 9.870.000 di euro per scorrere sino alla fine la graduatoria dei "giovani agricoltori" (misura 6.1.1) per un ulteriore numero di 140 startup che andranno ad aggiungersi alle 1.930 sinora realizzate con i fondi del PSR Lazio; 9.900.000 di euro per scorrere la graduatoria degli investimenti nelle aziende agricole (misura 4.1.1); 8.317.000 di euro per un nuovo bando dedicato a recinzione e muretti a secco; e infine 10.910.744 euro per un nuovo bando destinato alla multifunzionalità e agli agriturismi (misura 6.4.1). Un importantissimo risultato raggiunto grazie alla collaborazione dei soggetti coinvolti nel Comitato di Sorveglianza, dalle associazioni di categoria al mondo datoriale e sindacale, ai rappresentanti delle istituzioni europee, al celere lavoro svolto dalla Direzione Agricoltura, dirigenti e funzionari tutti, per recepire le indicazioni frutto del lavoro di preziosa concertazione e condivisione del Tavolo".