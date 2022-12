Venti milioni di euro sono un pacchetto di risorse ingenti che fanno gola in un territorio come quello di Latina, depresso da mancate opportunità ed opere per troppo tempo. Ecco perché è importante la macchina messa in piedi dal commissario prefettizio e le cui linee di indirizzo sono state approvate in giunta, per costituire l'unità di progetto mirata ai progetti legati alla programmazione dei fondi europei 2021-2027 nell'ambito della programmazione regionale Fesr. Di cosa si tratta? Il Programma cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR )2021-2027, in accordo con gli obiettivi di Policy definiti a livello europeo, prevede il finanziamento di progettualità ricadenti nell'Obiettivo di Policy "Una Europa più vicina ai cittadini"; con tale obiettivo si intende sostenere lo sviluppo urbano integrato, da attuarsi mediante l'elaborazione di strategie di sviluppo territoriale che contribuiscano al rilancio e alla resilienza dei sistemi socioeconomici del Lazio. In sostanza l'Europa tramite le Regioni finanzia 140 milioni di euro per interventi di riposizionamento competitivo di comuni o gruppi di comuni in aree urbane e non urbane. La ripartizione dei fondi tra i 5 Comuni del Lazio prevede per il Comune di Latina un totale di risorse destinate per le Strategia Territoriale pari a € 20.300.000.